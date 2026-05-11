Knicks de Nueva York vuelven a las finales del Este

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Jalen Brunson, Josh Hart y los Knicks de Nueva York están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, al establecer un récord de postemporada de la NBA con 11 triples en el primer cuarto ante una estruendosa multitud que alentaba al equipo visitante, y al arrollar 144-114 a los 76ers de Filadelfia el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride encestó siete de los 25 triples de Nueva York —una cifra que igualó el récord de postemporada de la NBA— y anotó 25 puntos. Brunson sumó 22 unidades, mientras Hart y Karl-Anthony Towns (de República Dominicana) aportaron 17 tantos cada uno en la más reciente victoria abultada de los Knicks en playoffs.

Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y jugarán contra el ganador de la serie entre Cleveland y Detroit.

Los Pistons tienen ventaja de 2-1.

Los Knicks la temporada pasada llegaron a las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años antes de perder ante Indiana. Luego, los Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau y lo reemplazaron por Mike Brown, quien los guió a siete triunfos consecutivos en playoffs.