NBA amonestó a Draymond Green, de los Warriors, tras altercado con aficionado

El alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, recibió una advertencia de la NBA tras un encontronazo con un aficionado durante la victoria de los Warriors por 124-106 sobre los New Orleans Pelicans, según informó el martes una fuente cercana a la situación.

Esta fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que la NBA no ha anunciado la advertencia.

El aficionado, que se identificó como Sam Green, de 35 años y residente de Nueva Orleans, vestía un polo negro con el logo de los Pelicans. Estaba de pie, vitoreando, después de que Draymond Green cometiera una falta de tiro mientras defendía al alero de los Pelicans, Herb Jones, durante el partido del domingo.

Mientras los jugadores se colocaban en la zona para los tiros libres de Jones, Draymond Green se acercó al aficionado y se quedó a escasos centímetros de él mientras conversaban, con los brazos extendidos a ambos lados.

Los oficiales del partido intervinieron rápidamente y apartaron a Draymond Green mientras los acomodadores se reunían para hablar con el aficionado.

“No paraba de llamarme mujer. Al principio era una broma, pero no se puede seguir llamándome mujer”, dijo Draymond Green, aclarando después que el aficionado lo estaba llamando con un nombre de mujer.