Warriors perderán a Jimmy Butler para el resto de la temporada

La estrella de los Warriors, Jimmy Butler, se lesionó la rodilla derecha a mediados del tercer cuarto de la victoria por 135-112 el lunes por la noche contra su exequipo, el Miami Heat, tras anotar 17 puntos, un duro golpe para Golden State.

Butler se perderá el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura al caer bruscamente y de forma incómoda tras un choque con Davion Mitchell, del Heat, a quien le marcaron una falta a los 7:41 del tercer cuarto. El equipo informó que se le realizaría una resonancia magnética y que no se esperaban más novedades sobre su estado hasta el martes.

La rodilla se dobló al caer y Butler gritó, hizo muecas y se la agarró mientras estaba en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario tras la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo ejercer presión sobre la rodilla.

Tras un inicio de temporada irregular, los Warriors han ganado 12 de sus últimos 16 partidos y ocupan el octavo lugar en la Conferencia Oeste, con un récord de 25 victorias y 19 derrotas.

Los seis mejores equipos de cada conferencia se clasifican directamente para los playoffs, y los equipos del séptimo al décimo puesto compiten en el torneo de play-in.

La lesión de Butler deja a los Warriors ante la decisión de cómo afrontar el resto de la temporada y el mercado antes de la fecha límite de traspasos del 5 de febrero.