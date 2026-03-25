Nelson Cruz llama a jóvenes a estudiar y practicar deportes

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Los 222 jugadores de 12 a 18 años involucrados y presentes en la inauguración el sábado 21 del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia fueron receptores de la encomienda sugerida por un gigante del béisbol como es Nelson Cruz: priorizar su educación.

Con la experiencia cumplida de culminar el bachillerato, exigencia de sus padres antes de firmar para buscar sus sueños en el béisbol y con la calidad moral de su comportamiento dentro como fuera del diamante, Cruz quiso dejar un mensaje a los infantes y juveniles, luego de ofrecer su agradecimiento a los ejecutivos del Grupo y la Fundación Rica por la dedicatoria a su persona.

“A ustedes los jóvenes, quiero enviarles un mensaje importante. Cuando tengo el chance de hablarles a ustedes, me gusta resaltarlo, y es la educación”, afirmó.

Brache fundamenta dedicatoria

En el discurso central, el presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache, fundamentó la dedicatoria a Nelson Cruz, por ser un embajador del deporte que representa con orgullo al país, que por cuya humildad se ha ganado el cariño de compañeros, fanáticos y dirigentes y por su capacidad de inspirar a otros.

“Esta quinceava entrega tenemos el honor de dedicarla a una figura ejemplar del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas: a Nelson Cruz ”, enfatizó Julio Virgilio en presencia de Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo Corporativo Rica.

Brache ponderó el significado del torneo RBI de Villa Altagracia, definiéndolo como un símbolo del compromiso que Fundación Rica comparte con todas las personas y entidades involucradas en el desarrollo integral.