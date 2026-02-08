Super Bowl 2026: hora, equipos y cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en vivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este domingo 8 de febrero, el Super Bowl LX volverá a concentrar la atención de millones de espectadores no solo por el partido que definirá al campeón de la NFL, sino por una transmisión que se extiende durante horas y cuyo punto más esperado será el show de medio tiempo, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con Infobae, el partido comenzará a las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). La transmisión incluirá el juego, el show de medio tiempo y los tradicionales anuncios comerciales que caracterizan este evento.

En cuanto a los horarios para la región, Infobae detalla que el inicio del partido será a las 7:30 p.m. en República Dominicana y Puerto Rico, a las 6:30 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, y a las 8:30 p.m. en países como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Según explica Infobae, el encuentro enfrentará a los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), y a los Seattle Seahawks, representantes de la Conferencia Nacional (NFC). El medio recuerda que ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl XLIX de 2015, un partido que quedó marcado por la intercepción de Malcolm Butler en la jugada final.

Sobre la sede, Infobae señala que el partido se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, estadio de los San Francisco 49ers, que ya fue escenario del Super Bowl 50 en 2016.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el show de medio tiempo, que estará encabezado por Bad Bunny. De acuerdo con Infobae, el espectáculo comenzará una vez finalizado el segundo cuarto del partido, aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m. (hora del Este), aunque el horario puede variar según el desarrollo del juego.

Infobae indica que, según información citada por Yahoo Sports y NBC, el show tendrá una duración aproximada de 12 a 14 minutos. Hasta el momento, el artista puertorriqueño no ha revelado detalles del repertorio ni confirmado invitados especiales, aunque adelantó que será “una gran fiesta” y que buscará representar la cultura latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

En relación con el resto de la programación musical, Infobae, citando a NBC, explica que antes del partido se realizará el Super Bowl Tailgate, con presentaciones de Teddy Swims y LaRussell, desde las 3:50 p.m. ET, con transmisión en streaming. Además, la ceremonia de apertura incluirá un espectáculo de Green Day, así como las interpretaciones de los himnos oficiales.

Sobre dónde ver el evento, Infobae detalla que en Estados Unidos el Super Bowl LX será transmitido por NBC, con señal en español a través de Telemundo, y vía streaming por Peacock y NFL+. Para América Latina, el partido podrá verse por ESPN 2 y Fox Sports, mientras que la opción de streaming será Disney+, plataforma que integra los contenidos de ESPN.