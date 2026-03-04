¿Qué es la Semana Santa y por qué cambia de fecha cada año?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Semana Santa es la celebración más importante del calendario litúrgico, porque se recuerda la Resurrección de Jesús.

Así lo explicó el portal web ACI Prensa.

El origen de la fecha se debe a que la muerte de Cristo ocurrió cerca de la Pascua judía. Los Evangelios se refieren a esta celebración en el pasaje bíblico de la Última Cena,

cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta en la que los judíos recordaban su salida de Egipto.

Los judíos, de acuerdo a sus normas, deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque.

Cada año, la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y concluye con el Domingo de Resurrección, se celebra en una fecha distinta.

Procesión de Semana Santa en Italia. | Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

¿Por qué cambia de fecha?

Los judíos, de acuerdo a sus normas, deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque.

Desde el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y equinoccio otoñal en el hemisferio sur (alrededor del 21 de marzo).

El portal web ACI Prensa señaló que al principio se tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración de la Pascua judía, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta costumbre, al menos en Occidente.

La mayoría de las veces la Semana Santa cae durante la primera o segunda semana de abril.