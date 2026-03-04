5 formas deliciosas de agregar aguacate a tus comidas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aguacate es un fruto popularmente conocido mundialmente como avocado que tiene grandes beneficios para la salud.

Su principal componente no son los hidratos de carbono, sino las grasas, que constituyen el 23% de su peso. Y lo mejor es que son grasas del tipo más sano: monoinsaturadas, como las del aceite de oliva.

Como otros alimentos grasos, destaca sobre todo por su vitamina E, que protege la membrana de las células y su núcleo, que puede prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas como el cáncer.

Es por ello que hoy, te presentamos a continuación algunas recetas para incorporar a las comidas:

Dip fresco de aguacate



1 aguacate grande y maduro

1/2 taza de mayonesa

2 cucharadas de ketchup

1 cucharada de perejil picado

1/2 limón, el zumo

Pimienta y sal

Preparación

Pelar y trocear el aguacate. Con dos tenedores aplastar la pulpa. Pasar a un cuenco y añadir el resto de ingredientes. Mezclar bien con una paleta. Rectificar de sal y pimienta si fuese necesario. Poner en un cuenco y servir .

Salmón marinado con aguacate



2 libras de salmón marinado

1 aguacate

2 cucharadas soperas de salsa tártara

2 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada sopera eneldo picado

20 granos de pimienta negra

1/2 cucharadita de sal gorda marina

1/2 cucharadita de azúcar blanquilla

1/2 cucharadita de azúcar moreno

1 cuchara postre pimentón

Preparación

Primero mariamos el salmón, si es en lomos quitaremos todas las espinas, mezclaremos el eneldo, el pimentón, los granos de pimienta machacados, la sal y los dos azúcares. En un recipiente que quepa el lomo pondremos una capa de la marinada. Encima el lomo del salmón con la piel para abajo, cubrimos con el resto de la marinada, tapamos con papel film, y dejamos 24 horas, limpiamos de marinada, lavamos y hidratamos el lomo con aceite y loncheamos. Empezamos a montar el plato, primero en la base del plato le napamos con una capa fina con salsa tártara, encima pondremos el aguacate loncheado fino, encima el salmo cubriendo el plato, terminamos con un regado de aceite de oliva y el eneldo.

Ensalada de aguacate



3 rodajas de piña

2 cogollos de lechuga

1 aguacate pequeño

Preparación

Lavar y cortar muy pequeños los trozos de cogollos de lechuga. Cortar a trozos pequeños la piña y añadir a la lechuga. Pelar y cortar el aguacate, añadir y si apetece… ¡aliñar!

Bocadillo de pollo frío con aguacate



1 pechuga de pollo asada

1 aguacate maduro

4 rebanadas de pan de cereales

1/2 limón, zumo

4 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de yogur natural griego sin azúcar

1 manojito de lechugas baby o lechuga normal

Pimienta y sal

Preparación. Picar la pechuga de pollo y reservar. Pelar y picar pequeño el aguacate. Poner en un cuenco y regar con el zumo de limón. Incorporar al cuenco el pollo, el yogur y la mayonesa. Salpimentar y mezclar. Poner una buena cantidad de este relleno en una rebanada de pan y cubrir con las lechugas. Tapar con la otra rebanada y listo para servir.

Guacamole clásico



Pica los ingredientes base: aguacate, cebolla, pimiento verde y cilantro. Tritura todo y añade zumo de limón o una vinagreta a tu gusto. Puedes incorporar tomate, sal al gusto u otros extras que prefieras.