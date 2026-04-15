Norceca dona utilería de voleibol a juegos; comité se ahorró 40 % en compras a fabricantes

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca), Cristóbal Marte Hoffiz, anunció la donación de 18,120 dólares con 83 centavos en utilería que se usará el Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026; e informó que el Comité Organización le solicitó su colaboración para la adquisición de los implementos de voleibol y se logró una rebaja de 40 por ciento con los fabricantes directos.

La información está contenida en una comunicación que les envió el también primer vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Cristóbal Marte Hoffiz, al periodista José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos el pasado 20 de marzo.

“La donación de la Norceca que puso a disposición del Comité Organizador consiste en cuatro (4) pares de antenas de voleibol piso, dos (2) líneas de pista con anclajes para voleibol de playa, tres (3) redes de voleibol piso, dos (2) redes de voleibol playa, cuatro (4) banderas de juez de línea para voleibol piso y voleibol playa.

También cien (100) balones Mikasa V200W. Cincuenta (50) balones de voleibol de playa Mikasa BV550C. Dos (2) sets de banderas de juez de línea Mikasa (cada set compuesto por cuatro banderas). Cuatro (4) carros porta balones Mikasa. Cuatro (4) pizarras manuales de anotación SENOH.

Sobre la compra total de la utilería que adquirió el Comité Organizador se hizo por un total de US$519,879.00 ahorrando el comité un 40 %, equivalente a 207,951.60 dólares, ya que se compraron de manera directa con los fabricantes, sin intermediarios. Algo muy importante.