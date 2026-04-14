Nueve equipos se disputarán la Copa Banreservas

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La temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB proyecta un torneo sólido y competitivo, donde nueve equipos con talento de alto calibre lucharán desde este martes por la codiciada Copa Banreservas, patrocinador oficial del circuito de primera división.

Los Titanes del Sur, que buscarán el tricampeonato, abrirán la contienda enfrentando a los Metros de Santiago en el Polideportivo de San Cristóbal a las 8:30 de la noche.

Media hora antes, pero en el Polideportivo Moca 85, los debutantes Héroes de Moca recibirán a los Marineros de Puerto Plata.

Con el ingreso de Moca se elevó la cantidad de equipos que participarán en La Súper Liga, incluyendo a los Reales de La Vega, Gigantes Basketball Club, Cañeros del Este, Leones de Santo Domingo y Soles del Este.

Jugadores como Luismal Ferreiras (Gigantes), Gerardo Suero (Leones), Eloy Vargas (Héroes), Jonathan Bello (Soles), Luis Féliz (Marineros), Eusebio Suero (Cañeros), Jordan Gerónimo (Metros) y Anderson Mirambeaux (Reales), son algunos de los que estarán arrancando la temporada.

Richard Bautista y Jassel Pérez (Titanes), entre otros grandes estelares de cada franquicia, se unirán a medida que el torneo vaya avanzando.

La Liga Nacional de Baloncesto también confirmó que la alianza con el artista Lápiz Consciente y su marca OiO Clothing se mantiene. Dicha alianza fue de gran beneficio el año pasado, ya que la misma incluyó el jingle oficial de la liga, uniformes City Connect para cada franquicia, así como contenidos digitales y actividades en las canchas que se repetirán durante toda la campaña.

Formato de competencia, cada conjunto disputará 14 encuentros de serie regular, etapa que se extenderá hasta el miércoles 27 de mayo. Los seis mejores equipos de la ronda preliminar avanzarán.