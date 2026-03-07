Ohtani deleita a Japón con grand slam; Venezuela vence Países Bajos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los aficionados japoneses no pueden ver a Shohei Ohtani en persona muy a menudo. Pudieron deleitarse el viernes en un Tokyo Dome lleno a reventar.

Ohtani disparó un grand slam en la segunda entrada —en el primer acto pegó un doble al primer lanzamiento del juego, pero no anotó— y Japón aplastó ayer viernes 13-0 a Taiwán el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol. Fue el primero de los cuatro partidos de los reinantes campeones en su casa durante la fase de grupos.

El juego se dio por terminado después de siete entradas por la regla de la misericordia, que se está utilizando en el Clásico.

El partido se detiene después de cinco innings si un equipo lidera por 15 carreras o más, o después de siete si la ventaja es de 10 o más. Tras amenazar en la primera, Japón explotó con 10 carreras en la segunda entrada.

Japón, que bateó primero como equipo visitante designado, colocó a los tres primeros corredores en base —una base por bolas, un sencillo y un pelotazo.

Kenya Wakatsuki elevó de foul al receptor, lo que llevó a Ohtani al plato para el dramático grand slam hacia el jardín derecho ante el abridor Hao-Chun Cheng.

Japón sumó seis carreras más en el inning, que duró 28 minutos.

Venezuela vence 5-2 a Países Bajos.

Javier Sanoja, de los anfitriones Marlins, conectó un jonrón en su estadio, Willson Contreras aportó un sencillo de dos carreras para destacar en el racimo de cinco anotaciones en el quinto episodio y Venezuela abrió la acción del Grupo D con un triunfo sobre Países Bajos.

Sanoja fue titular en el jardín central en lugar de Jackson Chourio, quien no jugó debido a la inflamación que aún tiene tras recibir un pelotazo en la mano izquierdo durante un partido de exhibición esta semana.

Sanoja, Contreras y Wilyer Abreu sumaron dos hits cada uno por Venezuela, mientras que Luis Arráez impulsó dos carreras y Ronald Acuña Jr. anotó dos veces.