¡El oro! Pamela Rodríguez afirma retendrá título

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La vigente campeona Centroamericana y del Caribe, en la disciplina de Karate, Pamela Rodríguez, proclamó que se encuentra entrenando a todo vapor en el Albergue Olímpico y su única meta es hacer sonar, otra vez, el himno nacional en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Al conversar con redactores de HOY, Pamela afirmó que ya conoce a sus rivales que enfrentará en la justa regional en el peso -67 kilos y jamás se confiará en el tatami.

“Estamos enfocada para dar lo mejor, me encuentro en buen estado físico y buscamos poner a sonar el himno nacional”, sentenció. Adujo que competirá en 68 kilogramos.

Rodríguez ha ganado varios oro en los Militares.

El karate tuvo una sobresaliente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, donde alcanzó tres preseas de oro y una plata. María Dimitrova se colgó su quinto oro seguido, también ganaron oro Pamela Rodríguez y Anel Castillo. Larry Aracena obtuvo plata en kata varonil.