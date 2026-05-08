Juegos Centroamericanos
¡El oro! Pamela Rodríguez afirma retendrá título
La atleta de Karate, Pamela Rodríguez, se mostró optimista de que ese deporte, nueva vez, aportará medallas de calidad al medallero de RD en los próximos juegos de julio.
La vigente campeona Centroamericana y del Caribe, en la disciplina de Karate, Pamela Rodríguez, proclamó que se encuentra entrenando a todo vapor en el Albergue Olímpico y su única meta es hacer sonar, otra vez, el himno nacional en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Al conversar con redactores de HOY, Pamela afirmó que ya conoce a sus rivales que enfrentará en la justa regional en el peso -67 kilos y jamás se confiará en el tatami.
“Estamos enfocada para dar lo mejor, me encuentro en buen estado físico y buscamos poner a sonar el himno nacional”, sentenció. Adujo que competirá en 68 kilogramos.
El karate tuvo una sobresaliente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, donde alcanzó tres preseas de oro y una plata. María Dimitrova se colgó su quinto oro seguido, también ganaron oro Pamela Rodríguez y Anel Castillo. Larry Aracena obtuvo plata en kata varonil.
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JOSÉ CÁCERES