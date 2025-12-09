Pérez de León insta a niños a estudiar y practicar deportes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León, instó ayer a la niñez y la juventud a dedicarse a los estudios y el deporte para ser mejores ciudadanos en el futuro.

El funcionario se expresó durante el acto de apertura de la edición XXXVI Torneo Navideño de Béisbol Navideño de la Academia Luisito, en el cual se disputa la copa “Ministerio de Turismo”, en el estadio de softbol del club Jardines del Norte.

“Siempre he sido un fiel admirador del deporte y hoy me siento más que orgulloso al poder estar presente en esta inauguración rodeado de cientos de niños y jóvenes, afirmó.Pérez de León aprovechó para valorar el trabajo desplegado por el joven dirigente Luisito Mercedes, el cual con sus acciones busca que los niños y jóvenes presentes sean en el mañana ciudadanos ejemplares.

“Este comprometido en respaldar este evento, por lo que con Dios delante espero todo finalice tan exitosamente como inició hoy”, exclamó el funcionario, quien fue reconocido con una placa de manos del comunicador José Luis Mendoza, presidente del comité organizador del torneo, Luisito Mercedes y el licenciado Jorge Ramírez, presidente del club deportivo Los Prados.

De su lado el dirigente Luisito Mercedes, presidente de la institución deportiva que lleva su nombre y apellido, agradeció el respaldo de los padres a sus niños, ya que sin ellos fuera imposible la academia existiera. “Hoy nuestra entidad se honra al dedicar este evento a una figura que ha mostrado ser un gran aliado del deporte como es el ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León”, expresó.

Luisito también aprovechó para agradecer el respaldo del ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), encabezado por el ingeniero Kelvin Cruz; Ministerio de Turismo.