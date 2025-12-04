Ganaderos de RD producen mil MM litros leche anual

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Los ganaderos del país están produciendo cerca de mil millones de litros de leche anual (2.7 millones de litros diarios), con el apoyo del Gobierno.

La actividad ganadera aporta cerca de RD$26,000 millones anuales “a puerta de finca” y es un pilar de la economía rural.

Así lo informó ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, quien expresó que los ingresos de ese producto representa una fuente de sustento para 48 mil familias. Rivero habló en la Asamblea General Ordinaria de Aproleche de este año, en la que presentó los principales avances registrados en la producción láctea nacional y los retos que continúan afectando a ese subsector.

Entre los logros, citó el de la leche del desayuno escolar, hoy es 100 % de producción nacional, que es el mayor avance del subsector, después de la creación del Conaleche.

Advirtió sobre el impacto negativo de las importaciones masivas de productos lácteos, especialmente para los pequeños ganaderos.

Rivero, asesor Agropecuario del presidente Abinader, hizo un llamado a establecer “controles claros y estrictos” sobre los productos importados y afirmó que si no se regulan adecuadamente, “el país corre el riesgo de convertirse en un basurero para el mundo”.

Informó, además, que las queserías locales recibirán apoyo a través de proyectos del Norprolac, lo que permitirá que los programas sociales del Gobierno incorporen yogurt producido con leche nacional.

Resaltó el acceso a tecnología moderna para pequeños productores, quienes pueden adquirir máquinas de ordeño a un 30 % del costo real respaldados por la Presidencia.