¡Play Ball! Yankees y Gigantes en apertura hoy de las Grandes Ligas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Esta noche el Oracle Park será el escenario de la apertura de la temporada 2026 de las Grandes Ligas con el enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El encuentro marca el inicio formal del calendario de las Grandes Ligas tras la conclusión del Clásico Mundial de Béisbol.

El zurdo Max Fried (19-5, ERA 2.86, 189 ponches) será el abridor por los Mulos del Bronx, en tanto que el derecho Logan Webb (15-11, ERA 3.22, 224 ponches) será quien subirá a la lomita de los sustos por los Gigantes.

Este encuentro no solo destaca por la rivalidad deportiva, sino por un hecho sin precedentes: será el primer juego de temporada regular transmitido en vivo por Netflix, tras el acuerdo multimillonario alcanzado con la MLB.

Análisis de los Equipos

Yankees de Nueva York

Tras quedar fuera en la Serie Divisional el año pasado ante Toronto, los "Bombarderos del Bronx" llegan con un staff de pitcheo temible. El regreso de Gerrit Cole y la incorporación de Max Fried los perfilan como favoritos, apoyados por la ofensiva de Aaron Judge.

Posible Lineup:

1. Trent Grisham (CF)

2. Aaron Judge (RF)

3. Cody Bellinger (LF)

4. Ben Rice / Paul Goldschmidt (1B)

5. Giancarlo Stanton (BD)

6. Jazz Chisholm Jr. (2B)

7. Austin Wells (C)

8. José Caballero (SS)

9. Ryan McMahon (3B)

Gigantes de San Francisco

Los de la bahía sacudieron el mercado al firmar a Luis Arráez, quien llega encendido tras coronarse campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Los Giants buscan romper la hegemonía de Dodgers y Padres en la División Oeste.

Posible Lineup:

1. Luis Arráez (2B)

2. Matt Chapman (3B)

3. Rafael Devers (1B)

4. Heliot Ramos (OF)

5. Jung Hoo Lee (OF)

6. Willy Adames (SS)

7. Will Brennan (BD)

8. Harrison Bader (OF)

9. Patrick Bailey (C)