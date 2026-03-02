¡Un play de lujo! Listo para serie que inicia mañana entre RD-Detroit

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Durante varias semanas el Estadio Qusiqueya fue sometido a un proceso de remodelación, debido a que mañana y el miércoles la Selección Nacional de Béisbol que jugará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol sostendrá dos encuentros de fogueos con el equipo de los Tigres de Detroit, de la Liga Americana.

Ambos partidos servirán de preparación para el combinado nacional que ya está en el país, tras entrenar en Miami.

Esos dos desafíos amistosos servirán como preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que República Dominicana buscará revalidar su estatus como potencia mundial.

El equipo dominicano jugará en el grupo D, que tendrá sede Miami, en los Estados Unidos. Al equipo nacional le acompañarán Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Esos partidos serán transmitidos por televisión y radio, a cargo del Grupo Medios Panorama, a través del canal VTV 32 y la emisora Panorama 96.9 FM.

Los juegos también se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio. República Dominicana iniciará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua.