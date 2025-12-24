PN finaliza la agenda deportiva con almuerzos

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Policía Nacional culminó su agenda de actividades deportivas y comunitarias de este año con jornadas de convivencia, orientación y apoyo a niños y adolescentes de sectores vulnerables, desarrolladas en Cristo Rey y el domingo en Las Cañitas, reafirmando su compromiso con la prevención de la violencia y el fortalecimiento social a través del deporte.

En Cristo Rey, se realizó un almuerzo con la presencia del sacerdote Francisco Batista (Padre Pancho), de la parroquia Cristo Rey, y Domingo Morel, presidente de la Liga Team Liguilla, y el general Jacobo Mateo Moquete, Director de Deportes de la Policía Nacional

Las actividades continuaron en Las Cañitas, donde se compartió un almuerzo con niños y adolescentes de la Liga de Béisbol Futuro Marte y el Club Las Cañitas, junto al sacerdote Marcelino Mieses y los oficiales que dirigen la institución en el barrio, en un ambiente de integración, cercanía policial y diálogo directo con la comunidad.