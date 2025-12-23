¡Leones y GC clasifican! Estrellas y Licey

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido dispusieron 11-3 a las Estrellas Orientales y en San Francisco de Macorís, los Gigantes vencieron anoche 5-3 a Tigres asegurando así ambas novenas su clasificación al todos contra todos béisbol invernal RD,

Los orientados por José Leger se apoyaron en el efectivo trabajo del estelar Marco Hernández quien bateő triple y sencillo con una carrera anotada y tres remolcadas.

El lanzador ganador fue el relevista Blake Weiman, Radhamés Liz fue el serpentinero derrotado mientras que Jimmy Cordero se adjudicó el salvamento.

Con su triunfo los Gigantes avanzaron a la semifinal con récord de 23-26 para ocupar el tercer lugar del standing y de paso eliminaron para la próxima temporada a los Tigres del Licey que pusieron su foja en 21-28.

Los Gigantes anotaron una carrera en el cierre de la cuarta entrada abriendo el episodio Luis García Jr. con doblete al central, Nomar Mazara negoció boleto, y Marcos Hernández remolcó a García con imparable al prado derecho.

En el cierre de la sexta entrada Los Gigantes marcaron una carrera luego de un out, Deyvison de los Santos conectó incogible al central, y Nick Torres impulsó a de Los Santos con doblete al jardin derecho.

Los Tigres lograron cerrar el apretado partido produciendo una vuelta con cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo de Cristhian Adames.

Los Gigantes se fueron arriba 5-1 fabricando tres carreras en la séptima entrada abriendo el episodio Kenny Piper con imparable al central, Johan Rojas cayó conflyal receptor, Luis Garcia Jr. ligó hit por la intermedia, Nomar Mazara lo imitó con inatrapable al rigth llenándose las bases, Deyvison de los Santos remolcó a Piper con elevado de sacrificio al central, y Marcos Hernández ligó triple al prado derecho anotando Garcia y Mazara.

Los visitantes anotaron dos en la octava con toque perfecto de Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez también realizó un toque sorpresivo y en error en tiro del receptor anotó Bonifacio y llegó a tercera Núñez