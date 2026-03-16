Polémica por strike final contra República Dominicana en Clásico Mundial

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El dominicano Geraldo Perdomo observó cómo el slider del cerrador estadounidense Mason Miller, con cuenta completa, parecía caer justo debajo de la zona de strike y dio un paso hacia el banquillo de su equipo, del lado de la tercera base, pensando que había recibido base por bolas, dejando corredores en primera y tercera.

Entonces, el árbitro principal, Cory Blaser, señaló enfáticamente el tercer strike, dejando la carrera del empate en tercera base y dándole a Estados Unidos una victoria de 2-1 el domingo por la noche, que clasificó a los estadounidenses para la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Venezuela o Italia.

"Él sabía que estaba equivocado", dijo Perdomo. "Yo sabía que estaba completamente equivocado".

El Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes de las Grandes Ligas de Béisbol se implementará al inicio de la temporada, el 25 de marzo, y probablemente se adoptará para futuras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Los dominicanos habrían podido apelar ante el llamado árbitro robot si les hubiera quedado una oportunidad para presentar un desafío.

“Parecía un poco desanimado. Sí, me alegro de que no tuviéramos ABS”, dijo el jardinero estadounidense Pete Crow-Armstrong. “Me alegra que el factor humano haya estado presente en todo su esplendor”.

Perdomo escuchó la llamada, le costó creerlo y, aún con el bate en la mano, lo lanzó por encima de la cabeza describiendo un arco, casi golpeándose las nalgas con la madera.

“No perdimos el partido ahí”, dijo la estrella de Arizona.

La MLB anunció en septiembre que el ABS se utilizará durante la temporada regular y la postemporada en 2026, tras las pruebas que comenzaron en las ligas menores en 2019.

“No quiero centrarme en el último lanzamiento”, dijo el mánager dominicano Albert Pujols. “Estoy decepcionado por cómo terminó el partido, pero no quiero criticar nada de eso. Simplemente no estaba destinado a ser para nosotros”.

Un día después, el mánager estadounidense Mark DeRosa reconoció la contribución del receptor Will Smith para que el lanzamiento fuera cantado como strike. DeRosa dijo que creía que la pelota había cruzado alguna parte de la zona de strike humana actual, un recuadro tridimensional en lugar de la línea recta en el centro del plato que usa el ABS.

Miller lanzó 13 de 22 pitcheos a 100 mph o más. Otorgó una base por bolas con un out a Julio Rodríguez, quien avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado y un rodado de Oneil Cruz.

Perdomo se puso en desventaja de 1-2, llegó a cuenta completa y luego conectó dos fouls a rectas de más de 100 mph. Miller le siguió con su segundo slider del turno al bate.