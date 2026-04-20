ADEDOSO anuncia décima edición del Torneo Nacional de Baloncesto para Sordos

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La Asociación Deportiva Dominicana de Sordos (ADEDOSO) anuncia con orgullo la celebración del décimo Torneo Nacional de Baloncesto para Sordos 2026, un evento emblemático que resalta el talento, la disciplina y la inclusión de la comunidad sorda en el deporte nacional.

El torneo se realizará el próximo domingo 26 de abril de 2026, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones del Club Mauricio Báez, en Santo Domingo.

Este importante evento deportivo contará con la participación de equipos de atletas sordos de diferentes provincias del país, quienes demostrarán su pasión por el baloncesto en un ambiente de sana competencia, respeto e inclusión.

Para esta gran jornada, han sido invitadas importantes instituciones como FEDOMBAL, INEFI, la Policía Nacional, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de la Presidencia, así como otras entidades públicas y privadas que apoyan el desarrollo del deporte dominicano.

De igual manera, se extiende una distinguida invitación al Excelentísimo Señor Presidente de la República, junto a autoridades, empresarios y toda la sociedad, a sumarse a este evento que promueve la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte para todos.

Este Torneo Nacional de Baloncesto para Sordos no solo representa una competencia deportiva, sino también un símbolo de superación, unidad y compromiso con la inclusión social en la República Dominicana.

La Asociación Deportiva Dominicana de Sordos (ADEDOSO) invita a toda la población a asistir, apoyar y disfrutar de este gran evento, donde cada juego es una muestra de esfuerzo, orgullo y esperanza.