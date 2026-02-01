Premian a 10 cronistas deportivos por su apoyo a los niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente festivo, nostálgico y cargado de emociones, la Academia La Javilla reconoció a 10 cronistas deportivos por su apoyo constante a los niños y al deporte formativo.

El acto fue conducido por el periodista Franklin Mirabal y respaldado por John Carmona, presidente de la entidad. La actividad contó con la presencia de los niños peloteros de la academia y de los comunicadores homenajeados.

Los cronistas reconocidos fueron Adelaida Hernández, Yohanna Núñez, Laura Bonnelly, Joel Torres, José Antonio Mena, José Luis Montilla, Víctor Santana, Manuel Díaz y Marcos Nivar.

Durante el encuentro, cada uno compartió qué deporte practicó en su niñez, relató anécdotas jocosas y luego recibió una placa de reconocimiento entregada por los propios niños de la Academia La Javilla, lo que convirtió el momento en una experiencia especialmente emotiva.

Estos reconocimientos forman parte del calentamiento del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas, que se celebrará en el mes de marzo. Como parte de las actividades previas, los niños visitaron recientemente el Palacio Nacional, donde fueron recibidos por la vicepresidenta Raquel Peña, a quien estará dedicado el evento.

Claves del evento

El torneo se jugará diariamente del 22 al 28 de marzo.

El partido de las 10:00 de la mañana será transmitido por CDN Deportes y por el canal de YouTube de La Javilla.

Participarán ocho equipos de todo el país: Leones del Norte, Bravos de Santo Domingo, Tigres del Distrito, Piratas del Sur, Guerreros del Cibao, Búfalos del Oeste, Ángeles Orientales y Truenos del Este.

Habrá premios para los jugadores más valiosos, incluyendo laptops, computadoras, celulares y televisores.

Valores y metas

A través de sus eventos masivos, la Academia La Javilla promueve pilares fundamentales como la buena convivencia entre los niños, la posibilidad de firmas para las Grandes Ligas y la formación integral de los jóvenes para que, en caso de no ser firmados, puedan desarrollarse como abogados, médicos, arquitectos, profesionales tecnológicos o en cualquier otra carrera. La Academia La Javilla apuesta a la formación de mejores ciudadanos.