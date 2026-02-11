Premian a los campeones en nacional de boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los jugadores más destacados fueron premiados al finalizar por todo lo alto el Campeonato Nacional de Boliche que se realizó en Sebelén Bowling Center, organizado por la Federación Dominicana de ese deporte.

Los campeones tuvieron que emplearse a fondo para poder conquistar sus medallas de oro, pues estaban compitiendo destacados atletas de diferentes lugares del país.

La categoría B femenino, fue conquistada por Paula Morín con 2,077 pines derribados en sus 12 juegos disputados, Yaniris de la Cruz segundo con 1,973 pines y Crystal Rivas, ocupó el tercer puesto al sumar 1,932 pines en el evento.

En masculino Michael Martínez conquisto el oro con 2,426 pines acumulados, Héctor Rodríguez plata con 2,415 pines derribados y Hamlet Flores logró el bronce con 2,401 pines en los 12 juegos.

El campeón nacional categoría C fue Ricardo Mateo con una media de 191 en los 12 juegos disputados con un total de 2,299 pines, la plata fue para Lucho Campusano con 2,273 pines derribados y el bronce para el joven Patrick NG quien acumulo 2,229 pines.

En la categoría D, el ganador de la presea dorada fue Domingo Peguero con 2,222 pines, plata Rudy Mateo con 2,161 pines y Osvaldo Rijo 2,092 pines.

En el Torneo Nacional desfilaron 100 jugadores durante 3 fines de semana en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, Francis Soto presidente de la Febodom agradeció a todos los atletas, entrenadores y colaboradores que participaron en el Torneo Nacional. Su espíritu deportivo fue fundamental para el éxito del evento.

Los competidores disfrutaron durante tres fines de semana, donde compartieron, se celebró en diferentes categorías, para darle más entusiasmo y emoción.

Al finalizar las competencias, el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, felicitó a todos los jugadores y le exhortó a seguir en la practica del boliche para poner en alto el nombre del país y este deporte.