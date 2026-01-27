¡Preparación! Atletismo en ruta a juegos 2026

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación de Atletismo se ha tomado en serio su preparación para los Juegos Centroamericanos. Ya dio el primer pistolazo.

La velocista vegana, Liranyi Alonso, estableció una nueva marca nacional en los 60 metros planos con 7.26 segundos en el Campeonato Nacional de Pruebas No Oficiales, siendo el primer paso para la preparación de los atletas que estarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El evento fue en fin de semana en la pista Luguelin Santos, en el complejo deportivo de Bayaguana “Isacc Ogando”, con la participación de las asociaciones. “Felicitamos a todos los atletas que lograron marcas y a todos en general por el éxito de este primer evento de preparación para los Juegos Centroamericanos” dijo el presidente de la Federación, el ingeniero Alexis Peguero.

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Deportes, Creso, Adidas, el COD, INEFI y World Atlhetics.

Manifestó Peguero que la familia del atletismo está unida, como siempre, porque hay una consciencia clara de que el deporte nacional y el atletismo tiene un gran reto por delante delante de su público en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La atleta Rudelina Pérez, .

Otros ganadores

En 2,000 femenino, Rudelina Pérez, de Independencia ganó oro con 6:55:15, Yafreisi Adelino, de El Seibo en segundo con 7:10.22 y en tercero, G. Biroche de Monte Plata con 7:35.31.

En los 6,000 metros, varones, Jilberto Santana, de La Romana llegó primero con 17; 45:90, en segundo, Andrew Montilla, de Santiago con 18;42:32 y en tercero, Edieto Mejía, de San Pedro de Macorís con 19:05.19

La vegana Liranyi Alonzo luce feliz

En varones, 60 metros, Leonardo Martínez de la Altagracia se llevó el primer puesto con 6:74, Ramón Peña, de Monte Plata en segundo con 6:95 y Luis Báez, de San Cristóbal en tercero con 6:96.

otra carrera.

En los 500 metros femenino, Deivelin Julián arribó primero con 1:15,96, en segundo, Emaileen José de La Romana con 1:19.45 y Evelin del Carmen, de Santo Domingo en tercero con 1:14,24. Las asociaciones afiliadas a la Federación enviaron sus principales atletas a la competencia del Torneo de Pruebas No Oficiales 2026.