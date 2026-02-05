Presentan plataforma de la Copa Mundial de Fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La icónica marca Coca-Cola presentó en el país su plataforma oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de invitar a los fanáticos dominicanos a vivir la vibrante montaña rusa de emociones que solo el mayor evento del fútbol mundial puede ofrecer.

Esta campaña se apoya en el legado de Coca-Cola como socio histórico de la FIFA desde hace casi cinco décadas y 12 torneos, reafirmando su rol como Bebida Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, la más grande de la historia, contará por primera vez con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, más selecciones participantes y más partidos. Este hito global también llegará a la República Dominicana de la mano del Sistema Coca-Cola, integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador local, Bepensa Dominicana, con experiencias especiales, exclusivas y adaptadas al mercado local, pensadas para los apasionados fanáticos del fútbol en todo el país. Esta plataforma refleja la visión de Coca-Cola de celebrar el fútbol como un lenguaje universal capaz de unir culturas, generaciones y comunidades. “El verdadero corazón del fútbol late con las emociones y las experiencias compartidas de la gente, de los apasionados fanáticos de este deporte. Y en Coca-Cola vemos que el fútbol es mucho más que un deporte; es una pieza fundamental de la cultura, un símbolo de unión, amor y pasión.”, expresó Ana Virginia García, directora de Marketing para Coca-Cola República Dominicana.

Por su parte, César de León, gerente de Mercadeo de Bepensa Dominicana, señaló que “como socio embotellador del Sistema Coca-Cola en la República Dominicana, en Bepensa vemos el fútbol como una poderosa plataforma de conexión social.