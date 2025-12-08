Presidente Abinader inaugura un techado multiusos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron ayer domingo la inauguración de la obra deportiva número 33 de la actual administración.

Se trata del techado multiuso del Campamento Militar 16 de Agosto del Ejército de la República Dominicana (ERD), ubicado en el municipio Pedro Brand de la provincia Santo Domingo.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó: “tenemos motivo de alegría y felicidad porque estamos entregando la obra deportiva número 33 en un año, tres meses y días, gracias al apoyo y disposición del presidente Luis Abinader”.

Cruz exclamó que este es un sueño anhelado por las autoridades militares del Ejército, en especial del comandante Carlos Fernández Onofre, y que, por disposición del presidente Abinader, hemos cumplido su sueño.

La obra, de 1,200 metros cuadrados, contempla una inversión que supera los 30 millones 588 mil pesos y beneficiará a los militares activos y en formación del citado campamento, así como a sus familiares residentes en el barrio militar. Las áreas incluyen el salón multiuso, las gradas, la zona de juego, los baños y las zonas exteriores.

Asimismo, se han instalado todas las indumentarias de baloncesto, incluido piso sintético y otros.

Durante el acto, el jefe de Estado y el ministro Cruz fueron acompañados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre; del Ejército de la República Dominicana (ERD), y del comandante general de ese cuerpo castrense, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez.