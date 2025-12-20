Presidente Luis Abinader valoró trayectoria de peloteros RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de confraternidad y camaradería, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó anoche el tradicional encuentro con los peloteros dominicanos de las Grandes Ligas en el Salón Verde del Palacio Nacional, como reconocimiento a su destacada trayectoria y al orgullo que representan para la República Dominicana.

Allí tocaron muchos temas de interés, entre ellos, la venidera participación de la Selección Nacional Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol donde la República Dominicana está preparando un “gran equipo” que tendrá su primera pata en Miami.

La actividad fue una iniciativa del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, con el objetivo de honrar el trabajo que realizan los big leaguers dominicanos, quienes con su talento, disciplina y compromiso, colocan el nombre del país en lo más alto del béisbol internacional.

Durante el evento, el presidente Abinader compartió de manera cercana y entusiasta con los jugadores, destacando su impacto positivo como embajadores del país y modelo a seguir para la juventud dominicana.

Los asistentes

Entre los peloteros activos de Grandes Ligas que asistieron al encuentro navideño figuraron Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Abner Uribe, Camilo Doval, Edward Cabrera, Gregory Soto, Ronel Blanco, Brayan Bello, Wandy Peralta, Seranthony Domínguez, Elian Soto y Agustín Ramírez, entre otros.

Asimismo, participaron expeloteros y figuras históricas del béisbol dominicano, entre ellos Albert Pujols, próximo Salón de la Fama de Cooperstown y dirigente de la escuadra dominicana en el Clásico Mundial; Nelson Cruz, gerente general del combinado tricolor; Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol; Amaurys Nina, Plácido Polanco y Joel Peralta, quienes han contribuido de manera significativa al prestigio del béisbol nacional.

Cruz valoró el respaldo continuo del presidente Abinader al deporte dominicano y resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre el Estado y los atletas, al tiempo que sirven de estímulo para las presentes y futuras generaciones.

La actividad se desarrolló en un ambiente de confraternidad y espíritu navideño, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo del deporte y el reconocimiento a quienes representan con orgullo a la nación en los principales escenarios deportivos del mundo. “Fue una gran noche”, dijo Kelvin Cruz.