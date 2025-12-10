"Sin cupo" ¡Pujols habló claro! Descarta a Canó y Bonifacio y anuncia otros jugadores claves

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Albert Pujols, dirigente de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año 2026, declaró que los veteranos jugadores Robinson Canó y Emilio Bonifacio no formarán parte del róster que llevará al torneo mundialista, al asegurar que ambos jugadores ya no encajan en la estructura competitiva del conjunto.

Pujols manifestó que, aunque Bonifacio ha sido un tremendo pelotero, con una destacada trayectoria tanto en Grandes Ligas como en la pelota invernal dominicana, su rol puede ser asumido por jugadores más jóvenes y versátiles.

“Yo no voy a llevar a un Emilio Bonifacio a ocupar un róster donde nosotros nos podemos llevar un pelotero que nos pueda ayudar”, declaró el futuro inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, al ser abordado por periodistas durante las Reuniones de Invierno, en Orlando, Florida.

Pujols sostuvo que peloteros jóvenes como Elly de la Cruz y Johan Rojas cumplirían con mayor eficiencia las funciones que Emilio Bonifacio pudiera aportar, tales como velocidad, defensa y atletisismo.

Asimismo, Pujols puso de manifiesto la misma narrativa con respecto a Robinson Canó, al tiempo de expresar que la responsabilidad del cuerpo técnico es construir el equipo más competitivo posible y haciendo la salvedad de que sus declaraciones no representan una falta de respeto hacia los referidos veteranos, a quienes considera amigos cercanos.

“No nos vamos a llevar peloteros solo por tenerlos para complacer a la fanaticada. ¿Tú sabes cómo vamos a complacer a la fanaticada? Ganando el campeonato”, declaró Pujols.

Los confirmados. Otros jugadores que confirnaron: Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Elly De La Cruz, Junior Caminero, Sandy Alcántara y Geraldo Perdomo.