¡Primeros boletos! lo logran en karate Zapata, Ocaña, Ureña, Galán, Corona y Mejía

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Tras una batalla campal, los atletas Valentina Zapata, de Colombia, Layula Jesse Ocaña, de Puerto Rico y Valeria Monge Ureña de Costa Rica, en kata individual femenino, mientras que en kata individual masculino, Fernando Calderón, de Guatemala, Hernán David Amaya, de Colombia y en la categoría de -67 kilos, Luis Torres, de Puerto Rico, Lousbel Velásquez, de Cuba, Alejandro Corona, de México, consiguieron los primeros boletos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos, en la primera jornada del Torneo Clasificatorio de Karate que se celebra con éxito en el Pabellón de Esgrima.

La segunda fecha (mañana y tarde) del Torneo Clasificatorio de Karate se iniciará este viernes desde las nueve de la mañana.

En kata femenina, lo obtuvieron Helen Georgina Galán, de El Salvador, Daniela Valentina García, de Venezuela, Yaneth Quiroz, de México y Mariana Godoy Ortiz, de Guatemala.

Mientras que en masculino, en kata, clasificaron para los Juegos, Angel de Jesús Cancel, de Puerto Rico, Cleiver Casanova, de Venezuela, Víctor Sánchez, de Cuba, Axhel Tepal, de México y Joshua Núñez, de Costa Rica. En la modalidad de combate masculino, lograron sus clasificaciones a los Juegos en los -67 kilos, Luis Torres, de Puerto Rico, Lousbel Velásquez, de Cuba, Alejandro Corona, de México,Eduardo Mejía, de Venezuela, Carlos José Chacón de Guatemala, Sebastían Toledo, de Colombia y Alberto Galvez, de Panamá.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes, Inefi, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y Fedokarate como organizador local.

El doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana de Karate junto a su comitiva, se encuentra en el país presenciando el desarrollo del Torneo Clasificatorio. Luego de las competencias se están celebrado las premiaciones.