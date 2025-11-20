Programa de fútbol arriba a tercer aniversario; lo celebra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El programa de fútbol “El Delantero” celebró por lo grande su tercer aniversario.

La actividad festiva fue realizada en el restaurant Tony Roma’s de Santo Domingo, la cual tuvo como anfitrión al conductor y productor del programa, Fernando Dauhajre.

Al evento asistieron reconocidas figuras de diferentes áreas del quehacer nacional, entre ellos Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y presidente de Centro Caribe Sports; Julio Sabala, destacado imitador y comediante; Jottin Cury, ex juez del Tribunal Constitucional; Alfonso Quiñones, destacado periodista de cultura.

Dauhajre resaltó que “El Delantero” se ha convertido en un programa con proyección internacional y recordó que en este último año viajaron a Miami, Estados Unidos, para cubrir un partido del Inter Miami, equipo para el cual juega la estrella del fútbol mundial Lionel Messi.

Este año también entrevistaron al futbolista Mariano Díaz en su regreso a la selección dominicana.

Más recientemente fueron a Brasil para un reportaje especial del legendario estadio Maracana.