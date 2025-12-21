Deliciosa receta
Pasteles en hojas caseros: Los trucos que debes conocer
Para quienes aún se preparan para la cena del 24 de diciembre, aquí compartimos una receta práctica y algunos trucos clave para que los pasteles en hoja no falten en la mesa familiar.
Uno de los platos imprescindibles de la Navidad dominicana es, sin discusión, el pastel en hoja. Su textura cremosa, el aroma de los víveres y el relleno bien sazonado lo convierten en un clásico infaltable de la Nochebuena, ideal para acompañar con ketchup, mayonesa o la salsa de preferencia.
Ingredientes para la masa
- 1 ½ taza de aceite de canola
- 4 bolsas de sazonador Amarillito
- 12 plátanos verdes, pelados y rallados
- 6 guineos verdes, pelados y rallados
- 2 ½ libras de yautía blanca, pelada y rallada
- 4 cucharadas de jugo de naranja agria
- 3 latas de leche evaporada (300 ml cada una)
Ingredientes para el relleno
- 2 libras de pechuga de pollo, cocida y desmenuzada
- 2 cucharadas de sazón completo
- 1 taza de pimiento rojo picado
- ½ taza de cebolla picada
- 2 tazas de agua
- ¼ taza de pasas
- ¼ taza de aceitunas rellenas, picadas
- 3 rodajas de tocineta frita y triturada
Preparación paso a paso
Paso 1
En un envase grande, mezcle el aceite, el sazonador, los víveres rallados, el jugo de naranja agria y la leche evaporada hasta obtener una masa homogénea.
Paso 2
Sobre hojas de plátano, coloque una porción de la masa, agregue el relleno de pollo, las pasas, aceitunas y la tocineta. Envuelva cuidadosamente con hoja de plátano y papel encerado, y amarre con hilo.
Paso 3
Cocine los pasteles en abundante agua caliente con sal durante unos 30 minutos. Pasado este tiempo, retire, quite las hojas y sirva caliente.