Pasteles en hojas caseros: Los trucos que debes conocer

Uno de los platos imprescindibles de la Navidad dominicana es, sin discusión, el pastel en hoja. Su textura cremosa, el aroma de los víveres y el relleno bien sazonado lo convierten en un clásico infaltable de la Nochebuena, ideal para acompañar con ketchup, mayonesa o la salsa de preferencia.

Para quienes aún se preparan para la cena del 24 de diciembre, aquí compartimos una receta práctica de Nestlé y algunos trucos clave para que los pasteles en hoja no falten en la mesa familiar.

Ingredientes para la masa

1 ½ taza de aceite de canola

4 bolsas de sazonador Amarillito

12 plátanos verdes, pelados y rallados

6 guineos verdes, pelados y rallados

2 ½ libras de yautía blanca, pelada y rallada

4 cucharadas de jugo de naranja agria

3 latas de leche evaporada (300 ml cada una)

Ingredientes para el relleno

2 libras de pechuga de pollo, cocida y desmenuzada

2 cucharadas de sazón completo

1 taza de pimiento rojo picado

½ taza de cebolla picada

2 tazas de agua

¼ taza de pasas

¼ taza de aceitunas rellenas, picadas

3 rodajas de tocineta frita y triturada

Preparación paso a paso

Paso 1

En un envase grande, mezcle el aceite, el sazonador, los víveres rallados, el jugo de naranja agria y la leche evaporada hasta obtener una masa homogénea.

Paso 2

Sobre hojas de plátano, coloque una porción de la masa, agregue el relleno de pollo, las pasas, aceitunas y la tocineta. Envuelva cuidadosamente con hoja de plátano y papel encerado, y amarre con hilo.

Paso 3

Cocine los pasteles en abundante agua caliente con sal durante unos 30 minutos. Pasado este tiempo, retire, quite las hojas y sirva caliente.