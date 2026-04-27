¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1 2026? Aquí el calendario actualizado

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La nueva temporada de la Fórmula 1 apenas lleva tres semanas, pero ya nos espera un parón imprevisto de un mes.

Mercedes lidera la clasificación hasta el momento, con Kimi Antonelli y George Russell en los dos primeros puestos.

A lo largo de 22 fines de semana de carreras, seis de ellos con carreras al sprint, los aficionados seguirán de cerca cada giro de la temporada, con el vigente campeón Lando Norris aún sin familiarizarse con su nuevo coche.

Pero tendrán que esperar un poco más para que se reanude la temporada. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cuándo volverá la F1.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Con la cancelación de dos carreras, hay un intervalo de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón, del 27 al 29 de marzo, y el de Miami, del 1 al 3 de mayo.

¿Por qué hay una pausa en la F1?

Tras la conclusión del Gran Premio de Japón el 29 de marzo, el circuito de F1 tenía previsto continuar en Bahréin (del 10 al 12 de abril) y Arabia Saudí (del 17 al 19 de abril).

Sin embargo, a mediados de marzo, la F1 anunció, tras una cuidadosa evaluación, que no era seguro celebrar ninguna de las dos carreras debido al conflicto en curso en la región.

Con Irán en guerra con Estados Unidos e Israel, la seguridad de quienes se encuentran en Oriente Medio y de quienes viajan a los países vecinos ha sido la prioridad. Desde el punto de vista logístico, también suponía un quebradero de cabeza para los equipos, ya que el equipo y los chasis debían atravesar el Estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado.