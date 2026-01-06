Pujols valora interés de Sánchez ir al Clásico 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Albert Pujols, mánager del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, declaró que el estelar lanzador abridor zurdo dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, ha mostrado mucho interés en lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Cristopher se ha comunicado varias veces con nosotros para dejarnos saber que tiene mucho interés en representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de este año 2026, incluso, recientemente nos llamó para desmentir rumores de que supuestamente no lanzaría por el exceso de entradas lanzadas en Grandes Ligas la temporada pasada, lo cual es totalmente falso", manifestó Pujols a este redactor.

La República Dominicana forma parte del Grupo D en el Clásico Mundial junto a Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos.

El equipo dominicano decepcionó en el pasado Clásico Mundial de 2023, tras ser eliminado en la primera ronda luego de perder frente Puerto Rico y Venezuela. En el 2017 avanzó por última vez a la segunda etapa del evento. En el 2013 ganó el torneo de manera invicta, tras un desempeño extraordinario de Robinson Canó a la ofensiva y Fernando Rodney como cerrador de luxe del conjunto.

"El róster del equipo dominicano está definido en un 95 por ciento"

Con respecto a la conformación del róster del conjunto dominicano con miras al evento mundialista, Pujols fue enfático al señalar que está casi definido en su totalidad.

"Creo que hay un 95 por ciento del róster que ya está conformado. El otro 5 por ciento es porque hemos estado scouteando a varios que están jugando en la liga invernal que tienen ese chance también de poder ir y yo creo que nuestro país y la fanaticada se van a sentir contentos y conformes con el roster que Nelson Cruz y yo y el grupo estamos formando", dijo Pujols al ser entrevistado en exclusiva en Z Deportes.