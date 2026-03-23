¿En qué quedó el drama entre Randy Arozarena y Cal Raleigh?

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El jardinero Randy Arozarena aseguró que se disculpó con su compañero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, después de que lo insultara por no devolverle la mano en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hablamos y me disculpé por lo que dije después del partido”, declaró Arozarena en un comunicado emitido por los Marineros. “Nada en el Clásico Mundial de Béisbol cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es como de la familia, y ambos estamos concentrados en ayudar a los Marineros a ganar la Serie Mundial”.

El incidente ocurrió el 9 de marzo, cuando Arozarena se inclinó para saludar a Raleigh en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano en un partido en el que los estadounidenses vencieron a México 5-3.

Arozarena, hablando en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, dijo que Raleigh "tiene que agradecer a Dios que tenga unos padres tan buenos y bien educados", y añadió que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego, utilizó un lenguaje vulgar para insultar a Raleigh, antes de cambiar al inglés y decirle que podía meterse su "qué gusto verte" por donde le cupiera. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para intentar jugar en las Grandes Ligas.

Poco después, Raleigh llamó a Arozarena un "hermano" del béisbol, explicando que no había tensión entre los compañeros.

"Quiero mucho a Randy, de verdad", dijo Raleigh. "Me duele que esto sea un problema. No habrá rencillas cuando volvamos a Seattle. Es mi hermano. Somos familia".

El sábado por la noche, tras el partido de pretemporada, Raleigh reiteró sus sentimientos.

"Hablamos del tema y todo salió de maravilla", dijo Raleigh, según MLB.com. "Randy sabe que lo quiero, que es como un hermano, que esto ya es cosa del pasado y que ninguno de nosotros va a seguir con esto. Estamos bien".

Los Mariners inician la temporada el jueves contra los Cleveland Guardians.