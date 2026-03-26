Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

“El baloncesto que se jugará en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir del 24 de julio de este año, no será en la categoría superior, sino en Sub-20, al tiempo que se sigue laborando en la remodelación del Palacio de los Deportes, pero no tienen la fecha en que le entregarán la obra, eso escapa a sus manos”, reveló al diario HOY el vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Junior Páez. Manifestó que están acatando una decisión de la Federación Internacional de Baloncesto.

La República Dominicana defenderá su título de campeón logrado en la pasada versión de los Juegos Centroamericanos en San Salvador 2023.

Adujo que el equipo que participó en el Campeonato Mundial U-19 el año pasado será el que va a los Juegos Centroamericanos.

Páez declaró que ahora en Semana Santa la FEDOMBAL vuelve a Nueva York para realizar los ya tradicionales campamentos con los jóvenes dominicanos, esta vez, con el objetivo de ver los talentos que pudieran estar en la preselección nacional. También en el campamento en el país, en ambas ramas, para luego poder concentrar a los dos equipos. “Tenemos muchos jugadores con talento en las categorías que estarán en la capacidad de defender con éxito la corona de campeón”, dijo Páez.

Trabajan en el Palacio

Manifestó que aún los ingenieros trabajan en la remodelación completa del Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso Soto.

Cuando se les preguntó si ya habían colocado los asientos, Páez indicó que hace más de un mes el comité ejecutivo de la FEDOMBAL realizó un recorrido a la instalación y todavía no habían sido colocados, no sabe qué ha pasado de ahí”.