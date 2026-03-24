La Fedotae sugiere nombre para nuevo Pabellón de TKD

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

En el marco de su Asamblea General Ordinaria 2026, la Federación Dominicana de Taekwondo (FEDOTAE) aprobó a unanimidad proponer formalmente que el nuevo Pabellón de la disciplina, en fase final de construcción en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sea nombrado en honor al maestro Adalberto Escoto, presidente Ad Vitam de la institución.

Más allá del reconocimiento al legado de Escoto en la estructuración del taekwondo nacional, la Asamblea destacó la importancia de garantizar que la obra cumpla con los rigurosos estándares internacionales exigidos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ajustes técnicos y coordinación con el MIVED.

Durante la presentación del informe de infraestructura, el presidente de la FEDOTAE, Miguel Camacho, reveló que existieron discrepancias iniciales respecto a ciertas especificaciones técnicas de la obra que no se alineaban con los requerimientos de la Federación Internacional.

Sin embargo, Camacho enfatizó que, mediante un proceso de diálogo y colaboración con el ingeniero Carlos Bonilla, entonces ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), se lograron las rectificaciones necesarias.

"Hubo un diferendo técnico que inicialmente contradecía las necesidades de la disciplina, pero gracias a la disposición del ingeniero Carlos Bonilla, nos pusimos de acuerdo para realizar las correcciones de lugar”, planteó Camacho.

“Estos ajustes garantizan que el pabellón sea una instalación apta para competencias oficiales de alto nivel", dijo

La Asamblea General también sirvió para reafirmar la solidez administrativa de la FEDOTAE.