Proclama a Charlie Mariotti como la carta más fuerte del PLD para volver al poder en 2028

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El miembro del Comité Central y exdiputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Juan Manuel Ventura, afirmó con firmeza que Charlie Mariotti representa la mejor opción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para encabezar la boleta presidencial en las elecciones de 2028.

Ventura aseguró que la trayectoria política y la experiencia de Estado de Mariotti lo convierten en el dirigente con mayores credenciales para asumir la candidatura presidencial peledeísta y competir con éxito en los comicios venideros.

Recordó su desempeño como gobernador de Monte Plata y sus 14 años como senador de la República, funciones que -a su juicio- le otorgaron una visión integral de las necesidades del país.

“Charlie Mariotti cuenta con una sólida experiencia en los distintos niveles del Estado. Es un dirigente con visión clara, capacidad de gestión y compromiso firme con el futuro de la República Dominicana”, expresó Ventura.

El exlegislador destacó además el papel desempeñado por Mariotti como secretario general del PLD en uno de los momentos más complejos de la historia reciente del partido, etapa en la que -según dijo- demostró liderazgo, temple y lealtad a la organización.

Subrayó que el dirigente político desarrolla actualmente una agenda nacional de contactos con la dirigencia peledeísta y diversos sectores productivos, profesionales y empresariales, promoviendo un modelo de campaña basado en la cercanía, la escucha activa y la construcción de consensos.

“Confío plenamente en que Charlie Mariotti consolidará una de las estructuras más sólidas dentro del PLD, gracias al modelo organizativo que está impulsando en todo el territorio nacional”, sostuvo Ventura.

Recorrido en Barahona

Dijo que como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial, Mariotti desarrolla este fin de semana un amplio recorrido por la provincia Barahona, donde ha sostenido encuentros con dirigentes y comunitarios en municipios y distritos como Vicente Noble, Cabral, Fundación, Santa Cruz, Jaquimeyes, Peñón, Quinta Coraza, Fondo Negro, Canoa y Palo Alto.

Ventura afirmó que estas visitas consolidan la conexión directa con las bases y evidencian la determinación del aspirante presidencial de construir una candidatura unificadora, participativa y con presencia en cada rincón del país.