Intervienen cárcel de La Isleta en Moca y trasladan 21 internos por presuntos ilícitos

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que realizó una intervención puntual en el CCR-XII La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, como parte de las acciones que desarrolla en esta nueva etapa enfocada en garantizar el bienestar de los privados de libertad y la tranquilidad de sus núcleos familiares.

La intervención fue ejecutada el pasado viernes, tras varias semanas de seguimiento e inteligencia por parte del personal de seguridad.

“El sistema penitenciario tiene una apuesta clara por el nuevo modelo. Sabemos que detrás de cada privado de libertad, por lo general, hay un familiar doliente: una madre, una esposa o hijos que esperan. Tenemos la obligación de garantizar el bienestar de los internos”, expresó la institución mediante un comunicado.

La DGSPC reiteró que no permitirá que algunos internos incurran en acciones contrarias a la ley que afecten a los demás privados de libertad.

Como parte del operativo, se realizó una requisa general y se adoptaron medidas administrativas y legales. Además, fueron trasladados 21 internos vinculados a presuntos ilícitos dentro del centro.

La entidad recordó que previamente fueron intervenidos otros dos recintos y reafirmó su compromiso de fortalecer el sistema penitenciario bajo un modelo orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal.

La operación se llevó a cabo con la coordinación operativa de los centros penitenciarios y bajo la dirección de las Unidades Especiales, la Unidad Canina y la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).