Cae abatido “Yordan”, acusado de la muerte de un cabo policial en Los Alcarrizos

La Policía Nacional informó que cayó abatido un presunto antisocial identificado como “Yordan”, quien era activamente buscado mediante orden de arresto por su presunta participación en la muerte del cabo policial Carlos Manuel Canario, tras enfrentar a tiros a una patrulla en el sector Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste.

Al hoy occiso se le ocupó un arma de fuego con la cual habría atacado a los agentes actuantes. En tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de su presunto cómplice, identificado como “Esmailin”, quien permanece prófugo.

Se trata de Yordan Valdez, de 24 años, señalado como uno de los principales sospechosos en el homicidio del alistado policial ocurrido el pasado 28 de febrero en la calle Luperón, sector El Chabón, en Los Alcarrizos.

Contra Valdez pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0015827, y era señalado como implicado junto a “Esmailin”.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho más reciente ocurrió la noche del sábado, cuando una patrulla preventiva realizaba labores de vigilancia en la autopista Duarte, en Pantoja, y avistó a Valdez. Según el reporte, al notar la presencia policial, este habría atacado a los agentes con un arma de fuego.

Ante la agresión, los miembros de la patrulla repelieron el ataque, resultando Valdez con múltiples heridas de bala. Fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Evidencias ocupadas

En poder del hoy occiso fue ocupada una pistola sin marca ni numeración visible, con su cargador y cinco cápsulas, sin ningún tipo de documentación que ampare su porte o tenencia. En la escena, la Policía Científica recolectó un casquillo calibre 9mm como parte de las evidencias.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado para apresarlo y someterlo a la justicia.