Comunicador José Miguel García se integra como comentarista en el “Gobierno de la Tarde” por la Z101

La emisora Z101 anunció la integración del comunicador y estratega en comunicación José Miguel García Hernández como nuevo comentarista del espacio “Gobierno de la Tarde”, que se transmite de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 de la tarde.

García Hernández se suma al equipo encabezado por la periodista Iluminada Muñoz, coordinadora del programa, junto a los panelistas Elías Cornelio, Juan Reyes, Héctor Rodríguez, Valentín Pérez, Isis Álvarez, Fausto Monte de Oca y Gabriel del Goto.

La participación de José Miguel fortalece el panel del reconocido espacio radial, siendo uno de los programas de mayor incidencia en la opinión pública de la República Dominicana, caracterizado por el debate plural respecto a los principales temas políticos, económicos y sociales.

La entrada del comunicador a la Z101 forma parte del fortalecimiento continuo del espacio el “Gobierno de la Tarde”, que durante décadas ha mantenido su liderazgo en lo que atañe al tema político.

Tras oficializarse su integración, García Hernández expresó su agradecimiento al señor Bienvenido Rodríguez, propietario de la emisora, así como a la señora Isabel Ruiz y a Bienvenido Rodríguez León, este último director general, por la confianza depositada en su persona para asumir este nuevo reto profesional.

“Es un honor formar parte de una cabina con tanta historia e impacto en la sociedad dominicana. Asumo este compromiso con responsabilidad, respeto por la audiencia y objetividad en el análisis”, manifestó.

Con esta integración, la Z101 reafirma su compromiso de ofrecer a la ciudadanía un panel diverso, con profesionales de amplia trayectoria, que aporten al debate democrático y al fortalecimiento de la opinión pública nacional.

Perfil profesional

José Miguel García es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y posee un máster en Periodismo Digital por la Universidad Antonio de Nebrija, España. Además, cuenta con una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con doble titulación junto a la Escuela de Administración de Empresas (EAE Business School) de Barcelona, España, así como un MBA con especialización audiovisual de ENAE International Business School.

Es fundador y director del periódico digital E3 Noticias y conductor y productor del programa televisivo La Entr3vista.

En el ámbito institucional, se desempeñó como director de Comunicaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y como encargado del Departamento de Comunicación Audiovisual del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.