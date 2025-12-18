¡Taekwondo RD! Registró un 2025 con motivos para celebrar

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

En su última aparición en un escenario internacional, el taekwondo dominicano se hizo con cinco medallas: una plata y cuatro bronces.

Se trata de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, celebrados del 22 de noviembre al 7 de diciembre de este año en Perú.

La destacada actuación de los atletas dominicanos en el citado evento multideportivo es el resultado de la incorporación este año en el programa de actividades de la Federación del Dominican Series de Taekwondo.

Así lo considera Miguel Camacho, presidente de la entidad que gobierna ese deporte en República Dominicana.

“Durante este año, celebramos cinco ediciones del Dominican Series y esos atletas que subieron al podio de los Juegos Bolivarianos salieron de estos campeonatos”, añadió Miguel, quien asegura que otros países han mostrado interés por implementar ese modelo de competencias.

El Dominican Series es un conjunto de eventos competitivos y de preparación que resultaron de gran importancia para el desarrollo de los atletas nacionales.

Este año, el taekwondo dominicano también participó en el Campeonato Mundial Absoluto, donde se pudo observar un avance significativo en el rendimiento técnico del equipo. La mayoría de los atletas logró avanzar varios combates, lo cual representa un progreso importante en su desarrollo individual.