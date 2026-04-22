República Dominicana tiene ya 10 plazas para los Juegos Olímpicos Juveniles

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El Comité Olímpico Dominicano (COD) informó que República Dominicana ha asegurado hasta la fecha 10 plazas en ocho deportes para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

De acuerdo con la dirección técnica del COD, las clasificaciones corresponden a atletismo, boxeo, esgrima, judo, vela, natación, voleibol y lucha olímpica.

Hasta el momento, el atletismo figura con dos plazas (400 y 200 metros); boxeo y judo tienen una cada deporte, así como vela, en tanto que natación posee dos cupos, voleibol una, al igual que lucha.

La dirección técnica del COD informó que la delegación puede aumentar, ya que todavía faltan eventos clasificatorios para el evento juvenil.

Será la cuarta ocasión en la que el país participe en la cita multideportiva. La primera vez fue en 2010, en Singapur, donde se compitió con siete atletas y se obtuvieron dos medallas de oro y un bronce.

En 2014 (Nanjing, República Popular China), la delegación dominicana estuvo compuesta por 10 deportistas, que tuvo como saldo una plata y un bronce, mientras que en 2018 (Buenos Aires, Argentina) compitieron 20, que tuvieron como resultado un oro y un bronce.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) Dakar 2026, pospuestos desde 2022, serán históricos, ya que por primera vez se realizará un evento olímpico en África. El evento multidisciplinario reunirá a 2,700 atletas en 25 deportes y 10 disciplinas adicionales enfocadas en el compromiso juvenil.