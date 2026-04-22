Juan Tomás Díaz asume el liderazgo de AIEHaina

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La Asociación de Industrias y Empresa de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur) juramentó este martes 21 de abril a su nueva junta directiva, encabezada por Juan Tomás Díaz, de United Petroleum, en un acto celebrado en la Torre Empresarial AIRD con la participación de autoridades gubernamentales y líderes del sector productivo nacional.

La juramentación estuvo a cargo del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien destacó el rol estratégico del ecosistema industrial de Haina-Nigua en la economía nacional.

“El desarrollo industrial sigue siendo uno de los pilares del crecimiento económico sostenible. Haina es un ejemplo de cómo la articulación público-privada puede traducirse en empleos, exportaciones y mayor competitividad país”, afirmó el ministro.

En su discurso, el presidente entrante presentó los resultados de la actualización del estudio “AIEHaina: Una Apuesta al Futuro Nacional”, el cual posiciona al Distrito Industrial Haina–Nigua como uno de los principales centros productivos y logísticos de la República Dominicana.

“El impacto de Haina-Nigua en la economía nacional es contundente. Estamos hablando de un ecosistema que genera más de 56,000 empleos formales, exporta más de RD$60,000 millones y proyecta inversiones que superan los US$500 millones. Nuestro compromiso es consolidar este liderazgo y ampliarlo en los próximos años”, expresó Díaz.

El informe revela que el DIHN concentra más de 3,000 contribuyentes activos y representa el 64% de la base empresarial de la provincia de San Cristóbal. Asimismo, registra una masa salarial superior a los RD$1,900 millones mensuales, posicionándose como uno de los principales soportes del empleo formal en el país.

En términos de desempeño económico, las empresas del distrito generaron ventas cercanas a los RD$250,000 millones y un valor agregado aproximado de RD$67,000 millones, evidenciando su peso en la actividad productiva nacional.

Durante la actividad, la Asociación reconoció a Víctor “Ito” Bisonó, exministro de Industria, Comercio y Mipymes, por sus aportes al fortalecimiento del sector industrial. Asimismo, fue distinguido Napoleón Rodríguez por su gestión al frente de la institución.

La nueva directiva reafirmó su compromiso de continuar impulsando la competitividad del Distrito Industrial Haina–Nigua, así como de promover soluciones a los desafíos estructurales que inciden en su desarrollo, particularmente en materia de infraestructura logística y ordenamiento territorial.

Sobre la Asociación de Industrias de Haina y Región Sur

La Asociación de Industrias de Haina y Región Sur agrupa empresas industriales, logísticas y de servicios, y constituye uno de los principales núcleos productivos de la República Dominicana, con una contribución significativa al empleo, la inversión y las exportaciones.