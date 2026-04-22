Mejoras en el Corredor Núñez de Cáceres: más unidades y menos tiempo de espera

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El Corredor Núñez de Cáceres (CNC), primera vía incorporada al sistema integral de transporte en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el sector privado, registra una mejoría significativa en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de esta ruta de transporte público de la capital.

Así lo informó el vocero de la administración del corredor, Luis Rosado, quien indicó que en las últimas semanas se ha incrementado la cantidad de unidades en operación, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera de los usuarios y garantizar un mayor cumplimiento en las frecuencias establecidas.

Precisó que, con la incorporación de nuevas unidades, el sistema de transporte —operado por el Consorcio Nacional de Transporte y la Compañía de Choferes de la Núñez de Cáceres— ha logrado optimizar la rotación de autobuses en horas pico, beneficiando directamente a estudiantes, trabajadores y amas de casa que dependen de este servicio para movilizarse desde la avenida Luperón hasta el Centro de los Héroes.

“Estamos cumpliendo a los usuarios. El compromiso del CNC es que el transporte sea digno, puntual y seguro. Por eso hemos reforzado el corredor con más unidades para que la gente no tenga que esperar tanto”, resaltó Rosado.

Abordaje ordenado

Entre las mejoras implementadas, Rosado destacó la reducción del tiempo de espera entre autobuses, con mayor frecuencia en los horarios de mayor demanda, “dígase entre 6:00 y 9:00 de la mañana”, así como entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

Ponderó, además, la supervisión constante de las paradas por parte de personal entrenado, encargado de orientar y garantizar un abordaje ordenado y seguro a los usuarios. Recordó también que todas las unidades son sometidas diariamente a un programa de revisión, como forma de asegurar que estén en óptimas condiciones.

En ese sentido, citó que usuarios consultados valoran de manera positiva los cambios implementados.

“Ahora el autobús pasa más rápido y estoy llegando más temprano a mi trabajo; se nota la mejoría”, expresó Arsenio Portorreal, quien labora como jardinero en una residencia en el sector San Gerónimo.

De igual forma, José Andújar, residente en el sector Los Ríos, afirmó que utiliza el servicio diariamente para trasladarse a su lugar de trabajo en el Centro de los Héroes.

El Corredor Núñez de Cáceres es una de las rutas estratégicas del sistema de transporte de Santo Domingo, conectando sectores como Los Ríos con el Centro de los Héroes y atravesando importantes zonas como San Gerónimo, Los Prados, La Castellana, El Millón, Bella Vista y Mirador Sur, entre otros.