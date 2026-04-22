Premios Glamour Music Awards 2026 rendirán homenaje a la dominicanidad

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Los Premios Glamour Music Awards anunciaron los detalles de su quinta edición, que en este 2026 estará dedicada a la República Dominicana bajo el concepto “sus 31 provincias y un Distrito Nacional”, una propuesta que busca exaltar la esencia cultural, histórica y artística de todo el territorio nacional.

La temática de este año representa un recorrido simbólico por cada rincón del país, destacando sus tradiciones, ritmos, identidad y riqueza cultural, con el propósito de proyectar la dominicanidad a través de una plataforma de alcance internacional.

El presidente de los premios, Dominick Liriano, manifestó que esta quinta entrega marca un punto de evolución en la historia del galardón, al asumir una visión más profunda de representación cultural. Señaló que la premiación ha trascendido el reconocimiento, convirtiéndose en una plataforma de impulso real para artistas emergentes.

Por su parte, la vicepresidenta de Premios Glamour Yuderki Rosa resaltó que el evento se ha consolidado como una vitrina que dignifica el arte dominicano, promoviendo la inclusión, la equidad y el desarrollo de nuevas figuras dentro del entretenimiento.

En tanto, la coordinadora general Marli Romero destacó el crecimiento organizativo del evento, subrayando que desde su creación en el año 2022 ha evolucionado en producción, alcance y prestigio, posicionándose como una de las plataformas más sólidas del entretenimiento dominicano, la cual cuenta con un apoyo masivo en todas sus redes sociales @glamourmusicawardsrd.

El CEO de los premios Dominick Liriano destacó además que los Glamour Music Awards han logrado abrir puertas a nuevos talentos, brindándoles oportunidades de crecimiento, exposición mediática y conexión con la industria, tanto en el ámbito local como internacional.

Los talentos interesados en ser tomados en cuenta para ser nominados deben enviar sus carpetas al correo electrónico Glamourmusicawards22@gmail.com los elegidos pasarán a la votación virtual del público a través de la página web www.glamourmusicawards.com .

La edición 2026 se celebrará el jueves 10 de septiembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua,contará con 32 categorías dedicadas a cada provincia del país, e incluirá reconocimientos especiales a figuras destacadas, así como segmentos artísticos inspirados en la identidad nacional, la participación exclusiva de talentos dominicanos y una propuesta escénica que integrará elementos culturales de cada provincia, reafirmando el compromiso de los Glamour Music Awards con la promoción y proyección de la cultura dominicana.

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