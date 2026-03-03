República Dominicana revela su alineación para primer partido contra Detroit

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El manager de la equipo dominicano para el Clásico Mundial, Albert Pujols reveló su alineación para el primer partido de exhibición contra los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya.

A continuación, te presentamos en el lineup dominicano:

1. Fernando Tatis Jr., RF

2. Ketel Marte, 2B

3. Juan Soto, LF

4. Vladimir Guerrero Jr., 1B

5. Manny Machado, 3B

6. Junior Caminero, DH

7. Julio Rodríguez, CF

8. Austin Wells, C

9. Geraldo Perdomo, SS

Pujols indicó que el derecho veterano Luis Severino será el abridor para las escuadra dominicana.

Además, el dirigente mencionó que esta sería la posible alineación para el primer partido oficial del Clásico contra Nicaragua, que se jugará el viernes 9 de marzo.

Dedicatoria

Se recuerda que el gerente general del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, anunció que los partidos de exhibición que jugará la Selección Dominicana en Santo Domingo serán dedicados a la memoria de las víctimas de la tragedia del Jet Set.

¿Cómo y dónde ver los partidos?

Los juegos serán transmitidos por los siguientes canales de televisión y estaciones de radio:

Televisión: VTV Canal 32 (abierta), Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.

Radio: Panorama FM 96.9 y Expreso 89.1 FM (Cibao).