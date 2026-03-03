Clásico Mundial
República Dominicana revela su alineación para primer partido contra Detroit
MLB hará una donación a la Cruz Roja Dominicana como parte del evento, con una ceremonia previa al primer juego que incluirá al Comisionado de MLB, Rob Manfred.
El manager de la equipo dominicano para el Clásico Mundial, Albert Pujols reveló su alineación para el primer partido de exhibición contra los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya.
A continuación, te presentamos en el lineup dominicano:
1. Fernando Tatis Jr., RF
2. Ketel Marte, 2B
3. Juan Soto, LF
4. Vladimir Guerrero Jr., 1B
5. Manny Machado, 3B
6. Junior Caminero, DH
7. Julio Rodríguez, CF
8. Austin Wells, C
9. Geraldo Perdomo, SS
Pujols indicó que el derecho veterano Luis Severino será el abridor para las escuadra dominicana.
Además, el dirigente mencionó que esta sería la posible alineación para el primer partido oficial del Clásico contra Nicaragua, que se jugará el viernes 9 de marzo.
Dedicatoria
Se recuerda que el gerente general del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, anunció que los partidos de exhibición que jugará la Selección Dominicana en Santo Domingo serán dedicados a la memoria de las víctimas de la tragedia del Jet Set.
¿Cómo y dónde ver los partidos?
Los juegos serán transmitidos por los siguientes canales de televisión y estaciones de radio:
Televisión: VTV Canal 32 (abierta), Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.
Radio: Panorama FM 96.9 y Expreso 89.1 FM (Cibao).
Béisbol
Pedro, Beltré y Edwin optimistas con República Dominicana
Primitivo Cadete