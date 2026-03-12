República Dominicana vs. Corea del Sur: el choque que definirá el pase a semifinales

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

República Dominicana y Corea del Sur chocan en una duelo entre el poder dominicano y la disciplina coreana para lograr el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El partido comenzará a las 6:30 p.m. ET del viernes en el parque LoanDepot en Miami.

Este será el primer enfrentamiento en el que República Dominicana y Corea del Sur juegan en el Clásico Mundial de Béisbol.

Equipo de Corea del Sur

¿Qué está en juego?

Fernando Tatis Jr. celebra con sus compañeros tras jonrón

República Dominicana tiene la oportunidad de avanzar a semifinales por tercera vez. Ganó el torneo de 2013 contra Puerto Rico y perdió en semifinales de 2006 contra Cuba.

Corea del Sur, por su parte, busca avanzar a semifinales por primera vez desde 2009, cuando perdió contra Japón en la final.

¿Como llegaron ambos equipos a este enfrentamiento?

República Dominicana tuvo una actuación absolutamente dominante en el grupo D, que terminó con un resultado perfecto de 4-0 y generaron la ofensiva más temida en lo que va de torneo.

Por su parte, un triple empate entre Corea del Sur, Australia y China Taipei desencadenó el desempate por cociente de carreras, lo que incitó un poco de caos en el Grupo C.

Resulta que la victoria de cinco carreras de Corea sobre Australia el lunes fue suficiente para que el equipo de Corea avanzara a los cuartos de final por primera vez desde 2009.

Jugadores destacados de ambos equipos

- Fernando Tatis Jr. tuvo promedio de bateo de .462, dos jonrones, 9 carreras impulsadas y un promedio de .923 de slugging.

- Vladimir Guerrero Jr. registró una línea ofensiva marcada por un promedio de bateo de .500, con dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y un promedio de 1.083 de slugging.

- Moon Bo-Gyeong ha sido el bateador coreano más productivo del torneo. El inicialista finalizó la fase de grupos con un impresionante promedio de bateo de .538, con dos jonrones, once carreras impulsadas y un promedio de 1.154 de slugging.

- Shay Whitcomb bateó para promedio de .250, con dos jonrones, tres carreras impulsadas y un promedio de .833 de slugging.