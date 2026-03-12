¡No te lo pierdas! Así será el horario de los Cuartos de Final del Clásico Mundial 2026

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Tras una emocionante ronda de grupos, el Clásico Mundial de Béisbol está a punto de subir de nivel.

Ocho equipos, dos de cada grupo, siguen con vida en su búsqueda del título del CMB, mientras el evento se desarrolla con un formato de eliminación directa, similar al de un torneo.

Los cuartos de final comienzan con dos partidos el viernes, seguidos de dos más el sábado.

A continuación, veamos el calendario de partidos de los Cuartos del Final.

- Corea del Sur vs. República Dominicana

El partido será 6:30 p.m. ET del viernes en el parque LoanDepot en Miami.

Esta es la primera vez que República Dominicana y Corea juegan en el Clásico Mundial de Béisbol.

- Estados Unidos vs. Canadá

El partido será 8:00 p.m. ET el viernes en el parque Daikin Park en Houston.

Han pasado 20 años desde la única victoria de Canadá sobre Estados Unidos en un encuentro del WBC, un juego de 8-6 que se produjo como parte del Grupo B en el Clásico inaugural de 2006.

Estados Unidos venció a Canadá en la fase de grupos en cada uno de los siguientes cuatro torneos.

- Puerto Rico vs. Italia

El partido será 3:00 p.m. ET el sábado en el Daikin Park en Houston.

Puerto Rico e Italia se enfrentaron en el Clásico Mundial de Béisbol en 2013 y 2017, y Puerto Rico resultó vencedor en ambas ocasiones.

- Venezuela vs. Japón

El partido será 9:00 p.m. ET del sábado en el loanDepot Park en Miami.

Este será el primer enfrentamiento entre Japón y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Ambos equipos eligieron un momento ideal para enfrentarse por primera vez en lo que promete ser un duelo espectacular.