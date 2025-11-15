República Dominicana vs Puerto Rico chocan hoy en Citi Field

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El entusiasmo que se vive hoy en Nueva York previo al juego de los equipos de la República Dominicana y Puerto Rico, es algo parecido a como si fuese una Serie Mundial.

En las bodegas, restaurantes y lugares públicos, el único tema que se trata es el del choque de los dominicanos y boricuas en el Citi Field.

Igualmente, en las emisoras de radio y la televisión es tema obligado.

Más de 20 mil fanáticos, una lluvia de banderas, música, cuerdas y deseos de ganar es parte de lo que se vivirá este sábado 15.

Se sentirá la parte artística: Héctor Acosta cantará el himno nacional, mientras que por Puerto Rico lo hará el salsero Gilberto Santa Rosa.

La primera bola la tirará el popular youtuber Santiago Matías. Se espera un desfile de peloteros, artistas, políticos y peloteros por el Citi Field de Nueva York.

Homenaje a Robinson Canó

El juego marcará el retiro de Robinson Canó en los Estados Unidos, y será emotivo porque fue campeón mundial en el 2009 con los Yankees de Nueva York. Es casi seguro que muchos de sus antiguos compañeros asistan a ese gran reconocimiento.

Desde las 2 de la tarde, en Puerto Rico y Dominicana, solo se respirará béisbol. Antes del juego habrá shows especiales, se resaltará la cultura de ambos países y se espera la presencia de grandes peloteros retirados y activos

No es un juego cualquiera

Los fanáticos dominicanos no olvidan cuando Puerto Rico armó un «Dream Team» y barrió con RD en una Serie del Caribe. Pero los mismos fanáticos dominicanos todavía disfrutan que derrotaron a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Si pesamos los eventos, RD está en el tope. Ahora llega el Juego de Estrellas en Nueva York, donde habrá entretenimiento, pero nadie quiere perder.

RD con gran equipo

Tienen en su equipo a Robinson Canó, Mel Rojas Jr., Emilio Bonifacio, César Valdez, Gustavo Núñez, Junior Lake, Esmil Rogers, Jeffrey Yan y Jean Carlos Mejía, entre otros.

Lo que se vivirá en NY

El partido es este sábado será a la 1:00 pm, pero a las 2 de la tarde en la República Dominicana. Habrá transmisión por CDN, Canal 37. Igualmente, muchos reportes por Twitter, Instagram y Facebook.

Ese desafío que organizan las Federaciones de Peloteros Profesionales, tanto de la República Dominicana como de Puerto Rico, ha generado una gran expectativa, tanto en los propios jugadores, como en la afición de ambas naciones.

Será histórico en este primer enfrentamiento, tipo All-Star Game entre RD y PR.