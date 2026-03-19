¡Rescate! Arrancarán hoy juegos de la mujer

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Los Juegos Deportivos de la Mujer serán puesto en marcha hoy en el complejo deportivo de la Ciudad Juan Bosch.

A decir del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el evento tenía 10 años que no se celebraba. La justa, que está dedicada a doña Melba Segura de Grullón, reunirá a 680 deportistas, quienes competirán hasta el próximo domingo en 11 disciplinas, conforme al anuncio del ministro de Deportes.

Sobre la dedicatoria, Kelvin resaltó la trayectoria de doña Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro.

“El país reconoce en doña Melba a un ejemplo de entrega desinteresada y amor por los demás. Su trayectoria la convierte en una figura digna de admiración y en una inspiración para las presentes y futuras generaciones de mujeres dominicanas”, dijo Cruz.

El funcionario también valoró la estructuración del comité organizador del evento, presidido por la campeona olímpica Marileidy Paulino, símbolo del empoderamiento femenino en el deporte, mientras que la dirección operativa recae en la senadora de la República por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz.

Presencia del presidente Abinader

El acto oficial de apertura está previsto para las 2:00 de la tarde y será encabezado por el presidente Luis Abinader.

Además de la apertura de los Juegos de la Mujer, el presidente Abinader inaugurará las instalaciones que forman parte del complejo deportivo de la Ciudad Juan Bosch.