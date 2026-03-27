¿Cuál es el estado de salud de Tiger Woods tras el accidente en Jupiter Island?

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El golfista Tiger Woods, ganador de quince grandes, estuvo involucrado este viernes en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, según informó la oficina del sheriff del condado de Martin y que recogen los medios estadounidenses.

Woods, de 50 años, sufrió el accidente pasadas las 14:00 hora local (18:00 GMT) y todavía se desconocen sus condiciones.

El coche del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV.

La policía investiga las causas del accidente y la oficina del condado de Martin ofrecerá una rueda de prensa a las 17:00 hora local (21:00 GMT).

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles, que puso en serio peligro su carrera.

Woods trabaja para regresar a la competencia después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.