Los Saludables anuncian primer gran torneo multideportivo

El Club Deportivo y Cultural Los Saludables anunció que celebrará su 28º aniversario con un gran torneo multideportivo, dedicado al empresario y filántropo Roberto Rojas (La Bala), presidente de la Fundación SOLN.

Estará marcando un hito histórico con la realización, por primera vez, de un torneo multideportivo que incluirá béisbol, baloncesto y softbol, en un mismo evento de integración comunitaria y que arranca el viernes 2 de enero en el complejo deportivo Puerto Isabela.

El torneo reunirá a destacadas selecciones representativas de los sectores Cristo Rey Norte, Cristo Rey Sur, Las Flores, El Caliche, La Agustina y Altos de Arroyo Hondo, promoviendo el espíritu competitivo, el compañerismo y el desarrollo deportivo en la juventud de la zona.

Esta edición especial estará dedicada al empresario Rojas (La Bala), reconocido por su amplia trayectoria de apoyo social y comunitario, por medio de la Fundación SOLN, “institución que ha impulsado múltiples iniciativas en favor del bienestar y oportunidades para niños, jóvenes y familias de sectores vulnerables”.

La directiva del Club Los Saludables, encabezada por Gaby Morel, expresó que este evento busca fortalecer la convivencia, incentivar la participación deportiva y continuar el legado de compromiso social que ha caracterizado a la organización durante casi tres décadas.

El torneo se desarrollará en un ambiente familiar, con actividades complementarias y un enfoque en promover valores, disciplina y crecimiento personal a través del deporte.

Morel indicó que cualquier institución que esté interesada en participar, puede contactar a la directiva del club, en el teléfono 809-230-4325, “donde se darán los detalles de organización y forma de participación”.